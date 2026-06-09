Медведев выступил за распространение московских практик на все регионы России

Это поможет «свести к минимуму жизненную разницу между территориями нашей огромной страны»

Фото: Роман Хасаев

Председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Москву лидером по многим направлениям улучшения качества жизни. Опробованные в столице идеи потом используются в других регионах, подчеркнул он в ходе отчетно-программного форума «Есть результат!».

— Московский мегаполис является лидером во многих направлениях, которые связаны с улучшением качества жизни граждан нашей страны, поддержкой предпринимательских инициатив, разработкой эффективных экономических и управленческих практик. Немало идей и решений, опробованных в столице, потом успешно тиражируются в других регионах, — цитирует его ТАСС.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

По его словам, распространение московских практик на все субъекты России — этот тот вызов, который партия решает в последние годы.

— Такого рода распространение лучших практик служит выполнению одной из ключевых задач, которые были поставлены нашим президентом, — свести к минимуму жизненную разницу между территориями нашей огромной страны. Все ресурсы и возможности, которые дает современная эпоха, нужно сделать доступными для всех жителей нашего большого государства вне зависимости от места проживания. Задача амбициозная, весьма непростая, но в целом достижимая, — резюмировал спикер.

Галия Гарифуллина