В Татарстане начали проверки транспорта на соответствие экологическим нормам

Планируется проверить почти 6,5 тысячи автомобилей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане начали проверки транспорта в рамках операции «Чистый воздух», проводимой в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии республики.

За первую неделю специалисты Минэкологии совместно с сотрудниками Госавтоинспекции и Госавтонадзора проверили почти 300 транспортных средств. Рейды прошли в Набережных Челнах, Верхнеуслонском, Чистопольском, Азнакаевском, Арском и Лениногорском районах.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Среди проинспектированных машин — 215 легковых автомобилей, 13 грузовых и 71 автобус. Нарушения обнаружили у шести транспортных средств: четырех легковых и двух грузовых автомобилей. С их владельцами провели разъяснительные беседы о важности соблюдения экологических норм, а также составили протоколы об административном правонарушении.

Рейды в рамках операции «Чистый воздух» продолжатся до 30 сентября. За это время проверки пройдут в 30 районах Татарстана, планируется проверить свыше 6,4 тысячи автомобилей.

Напомним, что в прошлом году было проверено 6 497 автомобилей, из которых 168 не прошли контроль. Примечательно, что аналогичный результат был зафиксирован в 2024 году, когда проверке подверглись 6 482 транспортных средства.

Ильназ Юсупов