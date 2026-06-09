Минфин: освобождение от НДС коснется 360 тыс. субъектов МСП

Возможно, порог зафиксируют на три года

Фото: скриншот с трансляции на сайте duma.gov.ru

Более 360 тыс. субъектов МСП будут освобождены от уплаты НДС в 2027—2028 годах. Возможно, порог зафиксируют на три года, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

— На пленарной сессии ПМЭФ президент России поручил отложить дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС, зафиксировав его в размере 20 млн рублей. Правительство поддерживает внесенные «Единой Россией» соответствующие поправки, — цитирует его пресс-служба ведомства.

Решение прорабатывалось при участии правительства и представителей бизнес-сообщества. Оно поможет бизнесу адаптироваться к внешним экономическим факторам и новым налоговым механизмам.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, в Госдуму внесли законопроект, который предлагает сохранить действующий порог выручки для малого и среднего бизнеса при применении упрощенной системы налогообложения без уплаты НДС. Сейчас порог составляет 20 млн рублей годовой выручки. Ранее планировалось его поэтапное снижение до 15 млн рублей с 2027 года и до 10 млн рублей с 2028 года. Однако против такого ужесточения выступили деловые объединения, включая РСПП, «Опору России» и Торгово-промышленную палату.



Галия Гарифуллина