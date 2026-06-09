Госдума поддержала право регионов вводить запрет на вейпы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение принято с учетом обращений граждан, родительских сообществ и представителей образовательных учреждений

Фото: Михаил Захаров

Госдума приняла поправку, которая дает российским регионам право самостоятельно вводить полный запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Норма включена в законопроект о лицензировании оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение принято с учетом обращений граждан, родительских сообществ и представителей образовательных учреждений. По его словам, вейпы представляют угрозу для здоровья, а использование ароматизаторов способствует быстрому формированию зависимости у подростков.

Он отметил, что ряд регионов уже готов воспользоваться новым правом и принять соответствующие ограничения. По мнению парламентариев, мера направлена на защиту здоровья детей и подростков, а также на снижение распространения никотиновой зависимости среди молодежи. Напомним, что до 10 подростков в год попадают в больницы Татарстана с отравлением вейпами.

Наталья Жирнова