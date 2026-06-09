Стала известна программа Дня Иннополиса
Хедлайнером будет артист Найк Борзов — его выступление начнется в 20:00
11 июня пройдет празднование 11-летия Иннополиса. В честь этого состоится фестиваль INNO, сообщили в пресс-службе мэрии города. Тема праздника — «самый первый».
Фестиваль пройдет на площади Университета Иннополис, начало запланировано на 17:00. С этого времени начнут работать ИТ-состязания, гигантская настольная игра, кастом-зона шнурков и мастер-класс по созданию открыток из сухоцветов, а также детская зона.
Также в программе:
- 17:20 — шоу мыльных пузырей;
- 18:00 — выступление иннополисянской группы «Метеосводка»;
- 18:30 — «Кружок хора иннополисян»;
- 19:00 — группа «СТРИО»;
- 20:00 — Найк Борзов;
- 21:10 — 22:30 — вечеринка под открытым небом под сеты диджея Bubble Gum B.
Напомним, в конце мая Кабмин Татарстана увеличил нормативы финансирования «Школы Иннополиса». Так, реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования на одного учащегося теперь будет стоить 96,2 тысячи рублей.
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