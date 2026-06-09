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Стала известна программа Дня Иннополиса

16:59, 09.06.2026

Хедлайнером будет артист Найк Борзов — его выступление начнется в 20:00

Стала известна программа Дня Иннополиса
Фото: Артем Дергунов

11 июня пройдет празднование 11-летия Иннополиса. В честь этого состоится фестиваль INNO, сообщили в пресс-службе мэрии города. Тема праздника — «самый первый».

Фестиваль пройдет на площади Университета Иннополис, начало запланировано на 17:00. С этого времени начнут работать ИТ-состязания, гигантская настольная игра, кастом-зона шнурков и мастер-класс по созданию открыток из сухоцветов, а также детская зона.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Также в программе:

  • 17:20 — шоу мыльных пузырей;
  • 18:00 — выступление иннополисянской группы «Метеосводка»;
  • 18:30 — «Кружок хора иннополисян»;
  • 19:00 — группа «СТРИО»;
  • 20:00 — Найк Борзов;
  • 21:10 — 22:30 — вечеринка под открытым небом под сеты диджея Bubble Gum B.

Напомним, в конце мая Кабмин Татарстана увеличил нормативы финансирования «Школы Иннополиса». Так, реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования на одного учащегося теперь будет стоить 96,2 тысячи рублей.

Галия Гарифуллина

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