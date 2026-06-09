Стала известна программа Дня Иннополиса

Хедлайнером будет артист Найк Борзов — его выступление начнется в 20:00

Фото: Артем Дергунов

11 июня пройдет празднование 11-летия Иннополиса. В честь этого состоится фестиваль INNO, сообщили в пресс-службе мэрии города. Тема праздника — «самый первый».

Фестиваль пройдет на площади Университета Иннополис, начало запланировано на 17:00. С этого времени начнут работать ИТ-состязания, гигантская настольная игра, кастом-зона шнурков и мастер-класс по созданию открыток из сухоцветов, а также детская зона.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Также в программе:

17:20 — шоу мыльных пузырей;

18:00 — выступление иннополисянской группы «Метеосводка»;

18:30 — «Кружок хора иннополисян»;

19:00 — группа «СТРИО»;

20:00 — Найк Борзов;

21:10 — 22:30 — вечеринка под открытым небом под сеты диджея Bubble Gum B.

Напомним, в конце мая Кабмин Татарстана увеличил нормативы финансирования «Школы Иннополиса». Так, реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования на одного учащегося теперь будет стоить 96,2 тысячи рублей.

Галия Гарифуллина