Половина казанцев убеждены, что жить с семьей финансово проще, чем одному

Треть респондентов надеются на возможность разделить обязательные платежи с партнером

Свыше половины (58%) одиноких жителей Казани мечтают о создании семьи в ближайший год. Каждый четвертый стремится изменить свой статус, а каждый третий не строит на этот счет конкретные планы, но признается в желании обзавестись супругом и детьми. У свободных респондентов реже, чем у тех, кто живет с партнером, получается тратить деньги на все желаемое: почти каждому второму (49%) хватает лишь на необходимые траты, и только 22% одиночек могут позволить себе дополнительные расходы — против 28% женатых участников опроса. К таким выводам пришли аналитики Группы Ренессанс Страхование по результатам опроса* жителей крупных городов.

Большинство (53%) жителей Казани убеждены, что жить с семьей в финансовом плане все же проще, чем в одиночку. Почти половина (41%) из тех, кто считает семейную жизнь легче, отметили, что совместный бюджет значительно увеличивает возможности, а треть выделили среди плюсов возможность разделить обязательные платежи с партнером. Интересно, что более простой семейную жизнь на 12% чаще называли россияне, которые уже имели соответствующий опыт, нежели те, кто пока живет в одиночку или с родителями (60% против 48% соответственно).

Распределяя семейный бюджет, наибольшую часть заработка жители региона направляют на продукты питания (43%), ипотеку (30%) и медицину (21%). Среди факторов, которые сильнее всего влияют на финансовое положение семьи, каждый третий опрошенный выбрал общий уровень дохода, 27% — стабильность заработка, каждый пятый (21%) считает приоритетом наличие собственного жилья, а 16% — финансовую грамотность и дисциплину членов семьи.

«Как показало исследование, ипотека занимает первое место среди крупнейших семейных расходов, поэтому большее значение имеют инструменты защиты таких инвестиций. Речь идет не только о страховании имущества и жизни заемщика, но и о проверке сделки перед покупкой и титульном страховании, которое защищает покупателя от рисков утраты права собственности на купленную квартиру, — комментирует управляющий директор «Ренессанс страхование» Артем Искра»

Респондентам также предлагалось назвать сумму ежемесячного дохода, которая, по их мнению, необходима семье с двумя детьми для комфортной жизни. Пятая часть опрошенных уверены, что для этого будет достаточно заработка в 100—200 тыс. рублей, 38% — от 200 до 300 тысяч, а каждый третий назвал сумму свыше 300 тыс. рублей. Кроме того, подавляющее большинство (78%) опрошенных сходятся во мнении, что при создании семьи необходимо расширять финансовую подушку, в частности, 31% считают, что денежный резерв нужно увеличить как минимум в два раза.

