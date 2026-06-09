Опрос: россияне гордятся едой и ждут от науки технологического прорыва

При этом для 62% опрошенных страна-производитель не играет ключевой роли при выборе одежды и обуви

Фото: Артем Дергунов

Россияне гордятся продуктами питания и сельским хозяйством в стране, а также верят в будущий прорыв в науке и технологиях. К таким выводам пришел сервис Rambler&Co в ходе опроса среди 2 000 интернет-пользователей.

Результаты показали, что россияне особенно высоко оценивают сферу продуктов питания (24% опрошенных), сельское хозяйство (23%) и услуги с сервисами (22%). Промышленность отметили 11% участников, IT‑сферу — 9% респондентов, фармацевтику — лишь 5%. Наименьшие доли голосов получили автомобилестроение и производство бытовых товаров — по 3%.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Отношение к отечественным товарам оказалось неоднозначным: для 62% опрошенных страна-производитель не играет ключевой роли при выборе одежды и обуви. При этом 9% россиян носят преимущественно вещи отечественного производства, а 3% покупают исключительно «отечественное». В продуктовой сфере доверие выше: 40% респондентов почти всегда выбирают российские товары, еще 9% — только их. Остальные либо ориентируются на характеристики товара (41%), либо чаще отдают предпочтения зарубежным аналогам (10%).

Что касается науки и технологий, большинство россиян смотрят в будущее с оптимизмом. Треть опрошенных (32%) считают, что главные достижения российских технологий еще впереди. Еще 21% видит уже заметные успехи, а 19% подчеркивают наличие сильных научных школ и инженерных компетенций в стране. При этом 41% полагает, что развитие науки во многом зависит от энтузиазма самих ученых, а 16% отмечают рост числа грантов и программ для молодых исследователей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В вопросах экологии мнения разделились. 39% считают, что у страны сейчас есть более приоритетные задачи, чем экология, но 35% называют экологические проекты важными и заметными. Еще 22% хотели бы видеть более активную позицию России в решении глобальных экологических проблем.

Напомним, что тремя годами ранее, после ухода зарубежных товаров с рынка, 68% потребителей стали отдавать предпочтение российским продуктам в знак поддержки локальных компаний, а еще 23% начали чаще выбирать продукцию местных брендов.

Ильназ Юсупов