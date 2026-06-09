В Казани на месяц частично перекроют проезжую часть ул. Химической

Ограничения будут действовать с 10 июня по 9 июля в районе здания №2

Фото: Артем Дергунов

В Казани на месяц частично перекроют проезжую часть ул. Химической. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ограничения будут действовать с 10 июня по 9 июля в районе здания №2. Их введут в связи с проведением работ по размещению подводящих тепловых сетей.

Напомним, в День России частично перекроют центр Казани. С 18:00 до 23:00 12 июня будет ограничено движение по ул. Батурина: на участке от ул. Карла Маркса до Кремлевской дамбы. В это же время автомобили не смогут проехать по ул. Большой Красной — от ул. Миславского до ул. Батурина и от съезда с пл. Тысячелетия до ул. Батурина.

Галия Гарифуллина