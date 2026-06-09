Соцфонд заявил об отсутствии сбоев при выплате пособий по уходу за ребенком

Социальный фонд России сообщил, что более 98% получателей льгот уже имеют на руках положенные выплаты, а сообщения в СМИ недостоверны

Фото: Динар Фатыхов

Социальный фонд России сообщил, что более 98% получателей пособия по уходу за ребенком до полутора лет уже получили положенные выплаты, сообщает ТАСС. В ведомстве подчеркнули, что все системы работают в штатном режиме, а выплаты за текущий месяц перечисляются в плановом порядке.

Ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация о жалобах на задержку пособий. Так, по данным канала Baza, который ссылался на слова женщин из Московской области, уже сутки не приходят положенные выплаты, которые всегда приходили до 8-го числа.

Напомним, что семьи с тройней в Татарстане начнут получать по 100 тысяч на ребенка.Также теперь семьи будут получать пособие в размере прожиточного минимума для детей в республике на каждого ребенка до достижения ими полутора лет.

Наталья Жирнова