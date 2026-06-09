С января по май в Казани побывали представители 160 стран

Больше всего иностранцев приехало из Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Китая, Казахстана и Киргизии

Фото: Айдар Раманкулов

С января по май в Казани побывали представители 160 государств. Больше всего иностранцев приехало из Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Китая, Казахстана и Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на замначальника отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Татьяну Зиганшину.

Для осуществления трудовой деятельности с января прибыло более 24,4 тыс. мигрантов. Им выдали 11,7 тыс. патентов на работу, а компании приняли почти 14 тыс. уведомлений о заключении трудовых договоров. Более 16 тыс. иностранцев приехали в Казань, чтобы получить образование, свыше 8 тыс. человек заявили о частной цели.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Всего за пять месяцев отделом было получено 82,2 тыс. уведомлений о прибытии иностранцев, годом ранее это показатель составил 79,3 тыс. Из них почти 60 тыс. касались первичной постановки на миграционный учет, а более 22 тыс. — продления срока пребывания.



Напомним, Татарстан сохранил за собой пятое место среди российских регионов по количеству привлеченных иностранных трудовых мигрантов. Доля региона составила 2,4% от общего числа иностранных работников в стране. Ранее она была равна 2,2%.

Галия Гарифуллина