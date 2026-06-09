Депутаты Госдумы приняли законопроект «Антифрод 2.0» против кибермошенничества

Закон предусматривает создание на портале «Госуслуги» «красной кнопки» для оперативных сообщений о противоправных действиях

Фото: Динар Фатыхов

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект «Антифрод 2.0», направленный на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством. Об этом сообщает «Ъ».

В числе его положений — право россиян самостоятельно блокировать входящие звонки из-за границы, создание базы IMEI-номеров устройств, которую будут наполнять операторы и уполномоченные органы, право родителей добровольно уведомлять оператора о передаче сим-карты несовершеннолетнему, ограничение суммарного числа карт у одного клиента до 20, запуск единой системы учета платежных карт.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Закон предусматривает создание на портале «Госуслуги» «красной кнопки» для оперативных сообщений о мошенничестве. Также он вводит запрет для хостинг-провайдеров предоставлять ресурсы для размещения VPN-сервисов и досудебную блокировку сайтов с вредоносным ПО.

Напомним, сегодня Госдума поддержала законопроект, который вводит административные штрафы до 700 тыс. рублей для владельцев российских сайтов за нарушения правил авторизации пользователей. Речь идет об авторизации через иностранные сервисы.



Галия Гарифуллина