С 14 по 20 июня в Казани на ряде улиц ограничат движение в связи с саммитом Россия — АСЕАН
Меры затронут также средства индивидуальной мобильности и роботов-доставщиков
С 14 по 20 июня в Казани на ряде улиц ограничат движение и парковку в связи с проведением саммита Россия — АСЕАН. Меры затронут также средства индивидуальной мобильности и роботов-доставщиков.
Дороги перекроют при необходимости с 00:00 14 июня до 23:59 20 июня. Полный список участков, которые затронут ограничения, опубликован на сайте мэрии.
Напомним, на период проведения саммита введут ограничение на продажу алкогольной продукции. Она будет запрещена 17 и 19 июня. Ограничение не распространяется на предприятия общественного питания.
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