С 14 по 20 июня в Казани на ряде улиц ограничат движение в связи с саммитом Россия — АСЕАН

Меры затронут также средства индивидуальной мобильности и роботов-доставщиков

Фото: Динар Фатыхов

С 14 по 20 июня в Казани на ряде улиц ограничат движение и парковку в связи с проведением саммита Россия — АСЕАН. Меры затронут также средства индивидуальной мобильности и роботов-доставщиков.

Дороги перекроют при необходимости с 00:00 14 июня до 23:59 20 июня. Полный список участков, которые затронут ограничения, опубликован на сайте мэрии.

Напомним, на период проведения саммита введут ограничение на продажу алкогольной продукции. Она будет запрещена 17 и 19 июня. Ограничение не распространяется на предприятия общественного питания.

Галия Гарифуллина