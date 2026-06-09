С 2028 года в России отменят КЛАДР

От классификатора решили отказаться как от устаревшей адресной модели

Фото: Динар Фатыхов

С 2028 года в России перестанут публиковать классификатор адресов страны (КЛАДР). Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС).

— С 1 июля 2026 года выгрузки в формате КЛАДР будут публиковаться раз в квартал. С 1 января 2027 года такая выгрузка будет формироваться раз в полгода, а с 1 января 2028 года публикация будет прекращена, — говорится в сообщении.

Классификатор был создан для распределения территорий между налоговыми инспекциями и автоматизированной рассылки корреспонденции. Он использовался в России с 1998 года.

ФНС поддерживала формирование и размещение КЛАДР для бесшовного перехода на действующую структуру адресов в соответствии с Государственным адресным реестром (ГАР). Теперь было принято решение об отказе поддерживать устаревшую модель.

Напомним, недавно Федеральная налоговая служба России направила регионам рекомендации по увеличению налоговых поступлений. Она предложила проработать возможности роста доходов за счет налогообложения торговой и офисной недвижимости, а также транспорта.



Галия Гарифуллина