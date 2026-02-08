Движение по М‑12 «Восток» в сторону Казани остановили из‑за ДТП

Для минимизации неудобств водителей организован съезд на 442‑м километре

На трассе М‑12 «Восток» в Нижегородской области прекращено движение транспорта в сторону Казани. Как сообщила в своем телеграм‑канале ГК «Автодор», происшествие случилось на 524‑м километре дороги в Бутурлинском муниципальном округе.

Рената Валеева