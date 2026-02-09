Evolute и Geely лидируют на российском рынке электрокаров

Из топ-5 выбыли бренды AmberAuto, Avatr и «Москвич»

Фото: Ринат Назметдинов

В январе 2026 года на российском рынке было зарегистрировано 835 новых легковых электромобилей, что на 28% превышает показатели аналогичного периода прошлого года (652 единицы). Рыночная доля электрокаров незначительно превысила 1%, сообщает в своем телеграм-канале директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.



Значительные изменения произошли в пятерке лидеров автомобильного рынка. Из топ-5 выбыли бренды AmberAuto, Avatr и «Москвич». Лидером сегмента остался бренд Evolute, увеличивший свою долю рынка до 25,4% с результатом 212 проданных автомобилей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Второе место заняла компания Geely, успех которой обеспечил запуск продаж электрокроссовера EX5. Замыкают тройку лидеров марки, поставляемые по альтернативным каналам: Xiaomi, Zeekr и BYD, реализовавшие 99, 91 и 76 автомобилей соответственно.

Отдельного внимания заслуживают скромные показатели продаж Tesla (16 единиц), «Москвича» (11 единиц) и AmberAuto, реализовавшего всего три автомобиля модели A5.

Напомним, что в ТОР «Зеленодольск» появится производство зарядок для электромобилей за 53 млн рублей.

Наталья Жирнова