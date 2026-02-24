В январе россияне купили 437 тыс. подержанных автомобилей

Рынок б/у машин вырос на 4% к январю 2025 года

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В январе 2026 года россияне приобрели 437 тыс. подержанных легковых автомобилей, что на 4% больше, чем в январе 2025 года, сообщило агентство «Автостат».

На отечественные машины Lada пришлось 24,2% рынка — 105,6 тыс. экземпляров. Второе место по продажам заняла Toyota с 40,4 тыс. машин, доля около 10%. Порог в 5% преодолели также Kia (26,7 тыс.) и Hyundai (25,7 тыс.).

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В топ-10 брендов только Lada и Toyota показали снижение продаж на 5% по сравнению с прошлым годом, у остальных динамика положительная, наибольший рост — у Renault (+23%).

Среди моделей лидером стала Kia Rio (10,1 тыс.), на втором месте Hyundai Solaris (9,8 тыс.), на третьем — Ford Focus (8,3 тыс.). В десятку вошли пять моделей LADA, Toyota Camry и Volkswagen Polo.

Ранее «Реальное время» писало, что доля кроссоверов и внедорожников в России достигла 71,1%.

Ариана Ранцева