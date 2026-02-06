Импорт легковых авто физлицами в январе вырос на 55%

На их долю пришлось почти 74% всех ввезенных машин

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Импорт легковых автомобилей физическими лицами в январе вырос на 55% и составил 35,2 тыс. единиц. Об этом в своем телеграм-канале пишет директор агентства «Автостат».

Всего в январе в Россию было импортировано 47,8 тыс. легковых автомобилей. Почти 74% из них ввезли физические лица. При этом общий объем импорта снизился на 7%.

В сегменте новых автомобилей возрастом до трех лет физлица ввезли 11,4 тыс. машин, что в три раза больше, чем в январе 2025 года (3,8 тыс.). Доля автомобилей с двигателями мощностью до 160 л.с. достигла 63,7%.

Среди новых машин, ввезенных физическими лицами, лидирует Mazda CX-5 — на модель приходится 22,8% поставок. В тройку также вошли Skoda Superb и Kia Seltos. В десятку наиболее ввозимых моделей вошли Zeekr 9X, Nissan Qashqai, Volkswagen Tharu, Audi Q5, Toyota Highlander, RAM 1500 и Toyota RAV4.

Объем импорта подержанных автомобилей с левым рулем вырос на 40% — до 11 тыс. единиц. Доля машин мощностью до 160 л.с. в этом сегменте составила 90,5%. Лидером стала Toyota Corolla с долей 5,5%, далее следуют Audi A3 и Audi A5. В топ-10 также вошли Volkswagen Tharu, Golf, Tayron и T-Roc, а также Hyundai Elantra, BMW X1 и Honda Vezel.

Праворульные автомобили преимущественно ввозятся из Японии. Каждый двадцатый ввезенный автомобиль в этом сегменте — Suzuki Jimny (5%). Доля машин мощностью свыше 160 л.с. составила менее 1%.

Ранее «Реальное время» писало, что импорт подержанных авто из Южной Кореи вырос почти в два раза.

Ариана Ранцева