Гаджеты станут дороже уже через год? Новый технологический сбор могут переложить на покупателей
Сначала он коснется ноутбуков, смартфонов, светотехнических изделий и др.
«Все легальные продавцы и так находятся на грани выживания!» — возмутились новой инициативой Минфина в Ассоциации компаний интернет-торговли. По словам властей, новый технологический сбор поможет локализации производства электроники внутри страны, но эксперты «Реального времени» считают, что все это приведет к очередному подорожанию и выиграют лишь продавцы с «серого» рынка. Подробнее — в материале.
Российским производителям компенсируют уплаченный налог через механизмы господдержки
Не успели россияне отойти от новых правил утильсбора автомобилей, как власти согласовали технологический сбор — плату для импортных и отечественных производителей электроники. Если поправки примут, то его начнут взимать с 1 сентября 2026 года, об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на свои источники.
Технологический сбор — это инициатива Минпромторга и Минфина, которая по сути представляет собой новый налог. При этом для российских производителей предусмотрена компенсация уплаченного налога через механизмы господдержки.
Ставка сбора будет определяться для каждой единицы продукции отдельно и будет зависеть в том числе от ее стоимости. Предельная стоимость не превысит 5 тыс. рублей. Полученные деньги пойдут в специально созданный фонд поддержки электронной и радиоэлектронной промышленности государства. Это поможет процессу локализации производства внутри страны.
«Сбор не должен существенно повлиять на стоимость техники»
В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) «Реальному времени» рассказали, что сбор нацелен на развитие российской электроники. По их мнению, это не приведет к значительному удорожанию техники для потребителей.
Сначала, по словам Минпромторга, технологический сбор будет касаться ноутбуков, смартфонов, светотехнических изделий и др. Затем его распространят на компоненты и модули для аппаратуры. До введения второго этапа, чтобы избежать двойного налогообложения (детали и готовое изделие), будут проведены тестирование и консультации с бизнесом для выработки корректного механизма. Поэтапное введение технологического сбора позволит адаптироваться, а государству со своей стороны отладить механизм, уверены в министерстве.
«Реальное время» обратилось к представителям «серого» рынка техники, чтобы узнать, насколько те действительно выиграют от нового сбора.
Отмечается, что при формировании усредненной ставки учитывался принцип минимизации финансовой нагрузки на производителей и импортеров продукции. Это означает, что на фоне высоких цен на технику подорожание, скорее всего, будет не самым критичным, но все же ощутимым пунктом.
Сбор будет применяться только к тем товарам, где доля продукции отечественных производителей пока невелика.
Ни в ЕС, ни в азиатских странах подобного нет
В странах Евросоюза не существует подобной практики технологического сбора, вместо этого действует директива WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), регулирующая утилизацию электронного оборудования. В России с 2015 года также взимается утилизационный сбор с производителей и импортеров. Влияние на цены незначительно: смартфон может подорожать на 300—600 рублей, ноутбук — до 2,5 тысячи, а телевизор — до 3 тысяч.
Введение сбора в ЕС привело к росту цен на электронику в среднем на 1—3%, который, как правило, перекладывается на потребителя. Отдельная строка «утилизационный сбор» обычно отсутствует, его стоимость включена в цену.
Аналогичная система существует в Китае, где производители и импортеры также платят сбор. В Японии действует Recycling Fee, который уплачивают производители и импортеры, а в конечном итоге — потребители (через цену). Примеры ставок на 2024—2025 годы: холодильник — 3 000—5 000 иен (~$20—35), телевизор — 2 700—4 000 иен (~$18—27). На Тайване ставки варьируются от 10 до 600 тайваньских долларов (~$0,30—20) в зависимости от типа техники.
В странах СНГ, таких как Казахстан и Белоруссия, утилизационный сбор также существует, но технологический сбор отсутствует.
