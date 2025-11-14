Гаджеты станут дороже уже через год? Новый технологический сбор могут переложить на покупателей

Сначала он коснется ноутбуков, смартфонов, светотехнических изделий и др.

Фото: Максим Платонов

«Все легальные продавцы и так находятся на грани выживания!» — возмутились новой инициативой Минфина в Ассоциации компаний интернет-торговли. По словам властей, новый технологический сбор поможет локализации производства электроники внутри страны, но эксперты «Реального времени» считают, что все это приведет к очередному подорожанию и выиграют лишь продавцы с «серого» рынка. Подробнее — в материале.

Российским производителям компенсируют уплаченный налог через механизмы господдержки

Не успели россияне отойти от новых правил утильсбора автомобилей, как власти согласовали технологический сбор — плату для импортных и отечественных производителей электроники. Если поправки примут, то его начнут взимать с 1 сентября 2026 года, об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Технологический сбор — это инициатива Минпромторга и Минфина, которая по сути представляет собой новый налог. При этом для российских производителей предусмотрена компенсация уплаченного налога через механизмы господдержки.

— К сожалению, сейчас на рынке электроники самый большой процент контрафакта и товаров, которые приходят без уплаты таможенных платежей. И пока мы не решим этот вопрос, будет создаваться ситуация, в которой дополнительными сборами будут облагать только «белых» игроков, а те, кто работал вчерную, и так ничего не платили, ничего платить не будут. Это уже сейчас привело к очень серьезным проблемам на рынке. Посмотрите, все легальные продавцы и так находятся на грани выживания, потому что невозможно конкурировать с ценами на 20% дешевле! И пока мы не решим проблемы с «черными» карго, через которые завозятся товары, не решим проблему легализации рынка, никакого разговора о дополнительных сборах даже начинать не стоит, — рассказал в разговоре с «Реальным временем» президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

Ставка сбора будет определяться для каждой единицы продукции отдельно и будет зависеть в том числе от ее стоимости. Предельная стоимость не превысит 5 тыс. рублей. Полученные деньги пойдут в специально созданный фонд поддержки электронной и радиоэлектронной промышленности государства. Это поможет процессу локализации производства внутри страны.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Сбор не должен существенно повлиять на стоимость техники»

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) «Реальному времени» рассказали, что сбор нацелен на развитие российской электроники. По их мнению, это не приведет к значительному удорожанию техники для потребителей.

— Задача технологического сбора — содействовать стимулированию производства отечественной электроники. Механизм этого нововведения еще формируется, поэтому пока трудно оценить его потенциальное влияние на потребительский рынок. Сбор не должен существенно повлиять на стоимость техники для конечного потребителя — его предполагается ввести в тех категориях, где есть широкое предложение импортных товаров, а развитая конкуренция способствует сдерживанию цен, — разъяснил председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.

Сначала, по словам Минпромторга, технологический сбор будет касаться ноутбуков, смартфонов, светотехнических изделий и др. Затем его распространят на компоненты и модули для аппаратуры. До введения второго этапа, чтобы избежать двойного налогообложения (детали и готовое изделие), будут проведены тестирование и консультации с бизнесом для выработки корректного механизма. Поэтапное введение технологического сбора позволит адаптироваться, а государству со своей стороны отладить механизм, уверены в министерстве.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Реальное время» обратилось к представителям «серого» рынка техники, чтобы узнать, насколько те действительно выиграют от нового сбора.

— Ситуация на нашем рынке, несмотря на все внешние изменения последних лет, остается стабильной, по крайней мере для нас. Продаются последние модели — как и всегда, без каких-либо существенных проблем. После 2022 года рынок фактически стал основным для некоторых категорий зарубежной электроники. Поэтому да, продажи идут своим чередом. Логистика отработана, спрос есть, и мы его успешно удовлетворяем. Если говорить о новом сборе, то, честно говоря, мы ожидаем, что он скорее укрепит позиции альтернативных каналов продаж, а не навредит. За последние три года ситуация кардинально изменилась: потребители действительно редко покупают у «официалов». Цены в наших магазинах всегда были и остаются значительно выгоднее, — рассказал анонимно журналисту «Реального времени» продавец техники Apple.

Отмечается, что при формировании усредненной ставки учитывался принцип минимизации финансовой нагрузки на производителей и импортеров продукции. Это означает, что на фоне высоких цен на технику подорожание, скорее всего, будет не самым критичным, но все же ощутимым пунктом.

Реальное время / realnoevremya.ru

Сбор будет применяться только к тем товарам, где доля продукции отечественных производителей пока невелика.

Ни в ЕС, ни в азиатских странах подобного нет

В странах Евросоюза не существует подобной практики технологического сбора, вместо этого действует директива WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), регулирующая утилизацию электронного оборудования. В России с 2015 года также взимается утилизационный сбор с производителей и импортеров. Влияние на цены незначительно: смартфон может подорожать на 300—600 рублей, ноутбук — до 2,5 тысячи, а телевизор — до 3 тысяч.

Введение сбора в ЕС привело к росту цен на электронику в среднем на 1—3%, который, как правило, перекладывается на потребителя. Отдельная строка «утилизационный сбор» обычно отсутствует, его стоимость включена в цену.

Аналогичная система существует в Китае, где производители и импортеры также платят сбор. В Японии действует Recycling Fee, который уплачивают производители и импортеры, а в конечном итоге — потребители (через цену). Примеры ставок на 2024—2025 годы: холодильник — 3 000—5 000 иен (~$20—35), телевизор — 2 700—4 000 иен (~$18—27). На Тайване ставки варьируются от 10 до 600 тайваньских долларов (~$0,30—20) в зависимости от типа техники.



В странах СНГ, таких как Казахстан и Белоруссия, утилизационный сбор также существует, но технологический сбор отсутствует.