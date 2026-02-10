Продажи подключаемых гибридов в России выросли на 66% в январе

Зарегистрировано 3 820 PHEV и EREV автомобилей

Фото: Динар Фатыхов

В январе в России было зарегистрировано 3 820 легковых подключаемых гибридов (PHEV и EREV), что на 66% больше по сравнению с январем прошлого года, сообщил в своем телеграм-канале директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По итогам 2025 года, несмотря на общее сокращение авторынка на 16%, продажи подключаемых гибридов увеличились на 9% и достигли 44,8 тыс. автомобилей.

Лидером рынка в январе стал китайский бренд Voyah российской сборки — реализован 871 автомобиль, что на 90% больше, чем годом ранее. Второе место занял Geely с результатом 850 машин. Третью позицию занял Lixiang: продажи бренда снизились на 33% и составили 643 автомобиля.

В пятерку самых продаваемых марок также вошли российский «Эволют» (302 автомобиля) и китайский Link & Co (294 автомобиля). Бренд Exeed с суббрендом Exlantix в январе реализовал 183 машины и не вошел в топ-5.

Ранее «Реальное время» писало, что Evolute и Geely лидируют на российском рынке электрокаров.

Ариана Ранцева