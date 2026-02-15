Ввоз подержанных авто из Беларуси в 2025 году сократился на 58%

Импорт снизился до 19,1 тыс. машин после изменения тарифов утильсбора

Фото: Артем Дергунов

Максимальные объемы ввоза легковых автомобилей с пробегом через Беларусь пришлись на 2023 и 2024 годы — 45,4 тыс. и 45,9 тыс. машин соответственно. В 2025 году импорт сократился более чем вдвое — на 58%, до 19,1 тыс. автомобилей, сообщает директор агентства «Автостат».

Накануне изменения тарифов утильсбора с 1 декабря был зафиксирован месячный всплеск ввоза — 4 079 машин. В декабре поставки сократились почти в четыре раза — до 1 088 автомобилей, а в январе через Беларусь было ввезено 613 подержанных машин.

Структура импорта изменилась: до 1 декабря на автомобили мощностью свыше 160 л. с. приходилось 63,1% ввоза, после — 26,2%. До введения планки льготного утильсбора доля BMW составляла 20,4%, однако после 1 декабря она снизилась до 11,3%. Лидером по доле стал Volkswagen с 12,1%, третье место занял Peugeot с 9,4%. Mercedes-Benz сохранил четвертую позицию с 7,2%, Audi в десятку самых популярных марок не вошел.

Также изменилась модельная структура импорта: до 1 декабря лидировал Chevrolet Equinox с долей 5%, после 1 декабря — Volkswagen Jetta с 3,3%.



Ариана Ранцева