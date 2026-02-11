Средняя цена подержанных авто в Татарстане выросла до 1,5 млн рублей

При этом ряд популярных моделей подешевел в январе

Фото: Максим Платонов

Средняя стоимость подержанных автомобилей в Татарстане по итогам января выросла до 1,5 млн рублей. Такие данные привели эксперты «Авто.ру Бизнес» «Реальному времени».

По их оценке, в январе 2026 года средняя цена увеличилась на 5,5% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом начало года на рынке подержанных автомобилей показало иную динамику, чем тренды всего 2025 года. На федеральном уровне вновь зафиксирован рост предложения со стороны дилеров: их доля к концу января достигла 19% против 16% в сентябре — октябре. Также отмечено увеличение потребительского спроса — относительно декабря он вырос на 6%.

Несмотря на общий рост цен, ряд популярных моделей в регионе подешевел. В числе автомобилей с наибольшим снижением стоимости оказались Lada 2113 (–10,2%, до 183 тыс. рублей), Haval F7 (–9,9%, до 2 млн рублей), Mercedes-Benz GLS (–9,6%, до 4,28 млн рублей), Audi A6 (–7,8%, до 3,98 млн рублей) и Mercedes-Benz GLA (–7,7%, до 1,94 млн рублей).

Ранее «Реальное время» писало, что продажи подключаемых гибридов в России выросли на 66% в январе.



Ариана Ранцева