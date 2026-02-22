Татарстан попал в топ-20 регионов по стоимости шиномонтажа

Ранее представители сервисных центров анонсировали рост цен на сезонные услуги по смене резины

Фото: Максим Платонов

По итогам января 2026 года стоимость услуг шиномонтажа в Татарстане составила 611 рублей. По данному показателю республика заняла 18-е место в рейтинге регионов России, следует из данных Росстата.

Дороже всего «переобуть машину» обойдется в Магаданской области (987 рублей). На втором месте — Москва (841), а на третьем — Мурманская область (800). Также в топ-10 регионов по данному показателю вошли Сахалинская (760), Московская (742), Свердловская (741), Калининградская (735) и Челябинская (689) области, а еще Санкт-Петербург (685) и Архангельская область (674).

На 11—15 местах данного рейтинга расположились Вологодская область (659), Ямало-Ненецкий автономный округ (654), Нижегородская (649), Костромская (643) и Липецкая (635) области.

На 16-м месте — Республика Мордовия (618), на 17-м — Камчатский край (611), на 19-м — Омская область (595), а замыкает «двадцатку» Пензенская область (590).

Ранее сообщалось, что в 2026 году сезонные услуги шиномонтажа подорожают на 10–15% по сравнению с прошлой весной. Такой прогноз озвучили «Известиям» представители сервисных центров.

До этого «Реальное время» писало, что Татарстан попал в топ-3 регионов России, где дороже всего помыть машину.

Никита Егоров