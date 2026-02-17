LADA, Geely и HAVAL стали самыми безаварийными авто в Татарстане

Доля машин без ДТП в регионе выросла на 4,2 п.п. и достигла 58,6%

По данным анализа, в 2025 году доля автомобилей без ДТП в республике составила 58,6%, что на 4,2 процентного пункта выше показателя 2024 года, сообщил «Реальному времени» сервис Авито.

Наиболее высокая вероятность встретить безаварийный автомобиль зафиксирована среди машин марки LADA — доля таких авто достигла 81,5%, увеличившись за год на 6,3 п.п. Далее следуют Geely с показателем 73,1% и HAVAL — 71,2% (+1,4 п.п.). В топ-5 брендов также вошли Chery (71,1%) и Renault (64,2%, рост на 2,9 п.п.).

Среди конкретных моделей автомобилей без ДТП в Татарстане лидирует LADA Vesta — 78,8% (+4,1 п.п. за год). На втором месте Renault Duster с долей 66,8% (+5,1 п.п.). Далее располагаются Mazda CX-5 (63,1%, +12,7 п.п.), Hyundai Creta (61,8%, +5,6 п.п.) и Kia Sportage (61,7%, +1,8 п.п.).

Наибольшими темпами за год увеличивалась доля автомобилей без ДТП марки Nissan — на 10,2 п.п., до 57,4%. У Mitsubishi показатель вырос на 9,4 п.п. и достиг 59,2%, у Mazda — на 9 п.п., до 59,4%. Доля безаварийных автомобилей LADA увеличилась на 6,3 п.п., до 81,5%, у ГАЗ — на 5,6 п.п., до 46,6%.

Управляющий директор «Автотеки» Андрей Тумкин отметил, что рост доли автомобилей без ДТП является позитивным сигналом для покупателей, поскольку на рынке становится больше машин с понятной историей. По его словам, в базе сервиса уже сформировано более 100 млн отчетов, а проверка автомобиля перед покупкой все чаще становится стандартным шагом для покупателей на вторичном рынке.

Ранее «Реальное время» писало, что продажи автомобилей Lada в России могут снизиться более чем на 15% в феврале.

