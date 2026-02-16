Автоэксперт Попов предложил поднять штрафы пешеходам до 5 тыс. рублей за переход в неположенном месте

Данная мера снизит аварийность на дорогах

Фото: Максим Платонов

Штрафы для пешеходов за переход дороги в неположенном месте следует повысить до 5 тыс. рублей. Данная мера поможет снизить аварийность на российских дорогах. Таким мнением поделился эксперт рабочей группы при правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов с корреспондентом «Реального времени».

— Я бы поднимал штрафы до 5 тыс. рублей для пешеходов за переход дороги вне зоны пешеходного перехода или переход на запрещающий сигнал светофора, — сказал изданию автоэксперт.

Он также предложил снизить нештрафуемый порог с 20 км/ч до 10 км/ч. Данное ограничение тоже поможет снизить уровень аварийности при условии попутной выписки штрафов.

Кроме того, Попов раскритиковал уровень зарплат сотрудников ГИБДД, рассказал об уровне смертности на дорогах в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, предложил штрафовать авторов видео с «дрифтерами» в соцсетях и ввести профстандарт для курьеров. Подробнее — в интервью «Реального времени».

Никита Егоров