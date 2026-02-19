В Елабуге запустили производство минивэнов «Соллерса»

Новую модификацию уже включили в перечень транспорта для работы в такси

В Елабуге запустили полный цикл производства минивэнов Sollers SF1 от группы «Соллерс». Первые машины появятся в продаже весной 2026 года, говорится на сайте компании.

Отмечается, что модель отличается маневренностью, как у легковушки, и практичностью, как у микроавтобуса. Благодаря высоте в 1,9 м автомобиль можно эксплуатировать в городе, заезжать в подземные парковки. Под капотом данного транспортного средства стоит турбодвигатель на бензине объемом 1,5 литра и мощностью 136 л. с. Коробка передач — «механика».

В базовой комплектации у модели установлены системы ABS и ESC, подушки безопасности, кондиционер, подогрев руля и передних сидений, электропривод стекол и зеркал, парктроники и светодиодные ходовые огни. По данным производителя, новую модификацию уже включили в перечень транспорта, утвержденного Минпромторгом России для работы в такси.

— Пассажирская версия Sollers SF1 уже доступна для заказа в дилерских центрах бренда по цене 2,25 млн рублей, — отмечают производители.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в 2025 году вырос спрос на премиальные авто с пробегом.

Никита Егоров