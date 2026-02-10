В Казани пробки достигли 8 баллов после снегопадов
Наиболее загружены Вахитовский и Советский районы
В Казани сохраняется сложная дорожная обстановка после прошедших снегопадов. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», уровень загруженности дорог в городе достигает 8 баллов.
Наиболее напряженная ситуация отмечается в Вахитовском и Советском районах. Крупные заторы зафиксированы на улице Вишневского, Мамадышском тракте и проспекте Победы.
Ранее «Реальное время» писало, что в Казани с начала февраля выпал 101% месячной нормы осадков.
