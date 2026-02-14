Lada Granta осталась лидером продаж в Татарстане по итогам января

Ее средняя стоимость зафиксирована на уровне 1,1 млн рублей

Фото: Артем Дергунов

В январе 2026 года на рынке новых автомобилей в Татарстане лидирующие позиции сохранила отечественная марка Lada. Ее доля в общем показателе интереса составила 24,7%. На втором месте — китайский бренд Haval с долей 6,5%, а третью строчку занял еще один российский производитель — Tenet (6,3%). В пятерку самых востребованных также вошли Solaris (5,5%) и Jetour (4,8%). Об этом «Реальному времени» рассказали в «Авито Авто».

Среди отдельных моделей безусловным бестселлером стала Lada Granta: в январе 2026‑го она оказалась самой популярной, а ее средняя стоимость зафиксирована на уровне 1,1 млн рублей. В число наиболее востребованных автомобилей также попали Lada Niva Legend и Niva Travel, Solaris HC, Haval Jolion, Tenet T4 и OMODA C5. В топ‑10 вошли Jetour T1, Tenet T7 и Lada Vesta. При этом стоит отметить, что, несмотря на устойчивое присутствие в рейтинге, Lada Vesta в январе уступила лидерство ряду популярных кроссоверов.

Аналитики «Авито Авто» зафиксировали, что средняя цена нового автомобиля в Татарстане в январе 2026 года составила 2,6 млн рублей. Вместе с тем наблюдается тенденция к снижению стоимости на отдельные модели по сравнению с началом 2025 года. Так, цена на Tank 300 уменьшилась на 6,1% и достигла 4,6 млн рублей. Аналогичная динамика отмечена для Jaecoo J7 (снижение на 2,3%, цена — 3,4 млн рублей) и Omoda C5 (падение на 2%, стоимость — 2,7 млн рублей).



В 2025 году топ-10 любимых автомобильных брендов россиян претерпел изменения. Лидером рейтинга остался BMW, на второе место поднялась Toyota, а третье заняла отечественная Lada. Mercedes-Benz покинул тройку лидеров и оказался на шестой позиции. Audi и Kia поменялись местами: Audi теперь четвертая, Kia — пятая.

Рената Валеева