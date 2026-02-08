Татарстан попал в топ-3 регионов России, где дороже всего помыть машину

Лишь в восьми субъектах страны услуга автомойки будет стоить дороже 1 тыс. рублей

Фото: Реальное время

Татарстан занял второе место в рейтинге регионов России по дороговизне мойки автомобиля. Стоимость такой услуги в республике в среднем обойдется в 1 217 рублей. При этом лишь в восьми субъектах РФ помыть машину будет стоить дороже 1 тыс. рублей, следует из данных Росстата.

Дороже всего помыть машину в Магаданской области (1 591 рубль). На третьем месте по этому показателю — Ямало-Ненецкий автономный округ (1 182). В топ-5 также попали Республика Саха (Якутия) (1 169) и Ярославская область (1090). На шестом месте — Краснодарский край (1089), на седьмом — Республика Алтай (1 067), а на восьмом — Москва (1020).

Дешевле всего помыть машину стоит в Карачаево-Черкесской Республике (423), Ингушетии (442) и Республике Северная Осетия — Алания (469). Также низкие ценники за такую услугу зафиксированы в Тверской и Тульской областях (510 рублей).

Ранее сообщалось, что в Татарстане снизились цены на дизельные автомобили.

Никита Егоров