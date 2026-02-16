В Татарстане за неделю произошло 38 ДТП
С 9 по 15 февраля погибли три человека, еще 46 получили ранения
С 9 по 15 февраля 2026 года на дорогах Татарстана зарегистрировано 38 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погибли три человека, еще 46 получили ранения. Такие данные приводит Госавтоинспекция Татарстана.
За указанный период сотрудниками полиции также было пресечено несколько видов правонарушений. В частности, выявлен 151 факт управления транспортным средством в состоянии опьянения и 212 случаев выезда на полосу встречного движения.
Кроме того, зафиксировано 2 307 фактов игнорирования ремней безопасности, 203 нарушения правил перевозки детей и 445 случаев непредоставления преимущества в движении пешеходам.
Ранее «Реальное время» писало, что в Казани зафиксировали резкий рост ДТП на фоне погодных условий.
