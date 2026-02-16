Автоэксперт Попов предложил разработать профстандарт для курьеров в России

Нужно, чтобы доставщик проходил обучение, сдавал экзамены

Фото: Динар Фатыхов

В России нужно разработать профстандарт для курьеров. Данная мера поможет снизить количество ДТП с доставщиками, сообщил «Реальному времени» эксперт рабочей группы при правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

— В России так много курьеров, что имеет смысл выписать профстандарт «доставщик товаров народного потребления с использованием транспортного средства». В стандарте нужно разбить транспортные средства на категорию «B», «C», «М» или без категории — на велосипеде. Нужно, чтобы курьер проходил обучение, сдавал экзамены, чтобы не было ситуаций, когда человек с улицы пришел, сел на велик и поехал по диагонали, наплевав на ПДД, — сказал изданию Попов.

Кроме того, автоэксперт призвал отказаться использовать в России стационарные камеры, ввести уголовную ответственность для лиц, снимающих дрифтеров и выкладывающих подобные ролики в соцсетях, а также рассказал о ситуации с аварийностью на дорогах и раскритиковал уровень зарплат сотрудников ГИБДД. Подробнее — в интервью «Реального времени».

Никита Егоров