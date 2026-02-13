Автоэксперт Целиков прокомментировал продажу «Авто.ру»

Он ответил, что в перестройку ресурса и бизнеса вложили много сил

От того «Авто.ру», что было при Михаиле Рогальском, остался один домен. Так глава «Автостата» Сергей Целиков прокомментировал продажу сервиса в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что «Яндекс» обсуждает продажу автомобильного сервиса объявлений «Авто.ру» компании «Т-Технологии». Ранее покупкой данной площадки также интересовались «Сбер» и «Авито», но сейчас основным претендентом стала компания, аффилированная с «Т-банком», пишет РБК.

По данным источников издания, «Т-Технологии» могут купить «Авто.ру» за 35 млрд рублей.

— Говорят, что это дороговато, хотя… Сумма, за которую «Яндекс» в 2014-м купил у Михаила Рогальского сайт «Авто.ру», составляла 175 млн долларов. По нынешнему курсу (77,25) это чуть больше 13,5 млрд рублей. Сколько средств и сил было вложено в перестройку ресурса и бизнеса… боюсь, что не знает никто. От того «Авто.ру», что было при Рогальском, остался, пожалуй, один домен, — высказался Целиков в посте.

Ранее сообщалось, что поисковик «Авиасейлс» решили продать: стоимость бизнеса оценили в 23 млрд рублей.

Никита Егоров