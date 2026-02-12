BMW запретил китайскому подразделению экспорт автомобилей в Россию
Известно, что это распоряжение носит категорический характер
Немецкий автоконцерн BMW ввел запрет для своего китайского подразделения на поставки автомобилей в Россию. Об этом сообщило агентство Reuters.
Известно, что это распоряжение носит категорический характер. При этом представители BMW признали факт попадания своих автомобилей на российский рынок через каналы параллельного импорта. В компании отметили, что параллельный импорт находится вне сферы их контроля и осуществляется вопреки воле автопроизводителя.
Напомним, что большинство западных автопроизводителей прекратили официальные поставки в Россию после марта 2022 года. Примечательно, что BMW, Toyota и «Лада» возглавили рейтинг любимых авто россиян.
