BMW запретил китайскому подразделению экспорт автомобилей в Россию

Фото: Реальное время

Немецкий автоконцерн BMW ввел запрет для своего китайского подразделения на поставки автомобилей в Россию. Об этом сообщило агентство Reuters.

Известно, что это распоряжение носит категорический характер. При этом представители BMW признали факт попадания своих автомобилей на российский рынок через каналы параллельного импорта. В компании отметили, что параллельный импорт находится вне сферы их контроля и осуществляется вопреки воле автопроизводителя.

Напомним, что большинство западных автопроизводителей прекратили официальные поставки в Россию после марта 2022 года. Примечательно, что BMW, Toyota и «Лада» возглавили рейтинг любимых авто россиян.

Наталья Жирнова