КАМАЗ и еще два автопроизводителя готовятся выйти на рынок Эфиопии

Власти Эфиопии разрешают импорт только электрических и газомоторных транспортных средств

Фото: Мария Зверева

КАМАЗ, а также ГАЗ и УАЗ готовятся выйти на рынок Эфиопии, сообщил посол России в Эфиопии Евгений Терехин.

По его словам, власти Эфиопии разрешают импорт только электрических и газомоторных транспортных средств, что корректирует российские предложения.

— В этой связи наиболее перспективной видится организация сборки автомобилей на газомоторном топливе — здесь сильны позиции КАМАЗА и ГАЗа, — цитирует посла ТАСС.

Терехин подчеркнул, что российские производители, в том числе УАЗ, сейчас завершают технико-экономический анализ для дальнейшего выхода на рынок с конкурентоспособным продуктом. Российские производители работают над тем, чтобы их сборочные линии заработали в Эфиопии одними из первых в этом новом сегменте, резюмировал посол.

Никита Егоров