Доля кроссоверов и внедорожников в России достигла 71,1%

По итогам 2025 года сегмент SUV впервые превысил отметку в 70% и установил новый рекорд

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В 2025 году на долю кроссоверов и внедорожников пришлось 71,1% всех реализованных новых легковых автомобилей в России, что стало рекордным показателем. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Прежний рекорд был установлен в 2024 году и составил 67,7%. Эксперты отмечают, что доля SUV на российском рынке растет уже десять лет подряд: в 2017 году она превысила 40%, в 2021 — 50%, в 2023 — 60%.

Исторически рост сегмента начался с 16,7% в 2007 году, 19,5% в 2008 году, 24,3% в 2010 году и более 30% в 2012 году.

Ариана Ранцева