Средний чек на каршеринг в России в 2026 году достиг 719 рублей

По итогам 2025 года этот показатель составлял 629 рублей

В России наблюдается положительная динамика развития рынка аренды автомобилей. По итогам 2025 года средний чек составил 629 рублей, что на 12% превышает показатели предыдущего года. При этом количество транзакций выросло на 10%, сообщает телеграм-канал «Чек Индекс».

В январе 2026 года средний чек достиг 719 рублей, увеличившись на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество покупок выросло на 19%.

Эксперты отмечают несколько ключевых факторов, повлиявших на рост рынка каршеринга. Во-первых, это расширение географии сервисов операторов на региональные рынки. Во-вторых, увеличение количества платных парковочных мест в городах. В-третьих, рост пользовательского опыта в сфере шеринговых сервисов.

Примечательно, что в начале 2026 года темпы роста цен замедлились, при этом объем продаж продолжил увеличиваться. Этому способствовали неблагоприятные погодные условия: многие автовладельцы предпочли воспользоваться услугами каршеринга вместо собственных машин в период сильных снегопадов и холодов.

