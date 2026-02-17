Продажи автомобилей Lada в России могут снизиться более чем на 15% в феврале

Поменять ситуацию на рынке к лучшему смогут только «кардинальные изменения»

Фото: Динар Фатыхов

Продажи автомобилей Lada могут снизиться более чем на 15% в феврале, до 20 тыс. с небольшим проданных машин. Такой прогноз озвучил президент АвтоВАЗа Максим Соколов, чьи слова приводит РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что январь 2026 года тоже оказался хуже в плане продаж, чем аналогичный месяц 2025-го. Низкая тенденция отмечается и в феврале.

— Мы уже скорректировали наши планы продаж на февраль, причем скорректировали существенно — минимум на 15%... Надеюсь, что больше 20 тысяч (продадим машин, — прим. ред.), — сказал Соколов.

По его мнению, поменять ситуацию на рынке к лучшему смогут только «кардинальные изменения». Причем снижение ставки ЦБ до 15,5% не дало ощутимых результатов. Чтобы спасти ситуацию, в планах у компании предлагать покупателям стимулирующие программы.

Никита Егоров