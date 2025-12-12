Депутаты предложили ввести сбор на оборудование для пищевой промышленности

Документ планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 16 декабря

Фото: Максим Платонов

Депутаты Госдумы выступили с предложением проанализировать возможность введения специального сбора на оборудование для пищевой промышленности. Инициатива прозвучала по итогам правительственного часа, посвященного развитию современных технологий производства в агропромышленном комплексе. Об этом пишет «Интерфакс».

Согласно проекту постановления Госдумы, размещенному в электронной базе данных парламента, Минпромторгу поручается проработать вопрос о введении маркировки оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. Речь идет о тех сегментах рынка, где отечественное производство уже способно удовлетворить потребности потребителей. На следующем этапе предполагается ввести отраслевой сбор в отношении такого оборудования. Документ планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 16 декабря.

Инициатива вписывается в более широкий контекст развития механизмов промышленной политики в России. Осенью текущего года в закон «О промышленной политике» было введено понятие промышленного сбора. Первым сектором, где он будет применен, станет радиоэлектронная промышленность. С 1 сентября 2026 года в РФ начнет действовать так называемый технологический сбор — он будет взиматься с ввозимой или производимой в стране готовой электронной аппаратуры (ноутбуки, смартфоны, светотехнические изделия). Позднее механизм распространят на электронные компоненты и модули, используемые в этих устройствах.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Минфин уже обозначил ключевые параметры сбора для электроники: его размер не превысит 5 тыс. рублей за единицу продукции. По оценкам ведомства, поступления от технологического сбора в период с 2026 по 2028 год составят около 218 млрд рублей. Эти средства планируется направить на поддержку отечественного производства радиоэлектронной продукции.

Хотя конкретные планы по распространению сбора на другие отрасли пока не озвучены, еще летом текущего года глава Минпромторга Антон Алиханов отмечал, что механизм промышленного сбора может быть адаптирован для различных секторов экономики. По его словам, такой инструмент способен стать основой для формирования специальных фондов, нацеленных на поддержку ключевых технологических направлений.

Рената Валеева