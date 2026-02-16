Автоэксперт Попов предложил отказаться от камер фотовидеофиксации в России

Взамен нужно увеличить штат сотрудников ГИБДД

Фото: Артем Дергунов

В России необходимо отказаться от стационарных камер фотовидеофиксации. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделился автоэксперт Дмитрий Попов.

Взамен он предложил увеличить штат сотрудников ГИБДД. Данная мера, по его мнению, снизит аварийность на дорогах.

— Нужно увеличить численность сотрудников ГИБДД и отказаться от стационарного размещения комплексов фотовидеофиксации: должны сотрудники ГИБДД все время перемещаться по городу, но водители не должны знать по картам, где стоит инспектор, — сказал он.

По его словам, люди отказываются служить в ГИБДД из-за маленькой зарплаты.

— Это проклятая работа. Кто захочет 12 часов стоять, а потом через сутки еще раз на 12-часовую смену выходить за 85 тыс. рублей в месяц? Курьерам больше платят, водителем городского автобуса лучше работать, — обратил внимание Попов.

Никита Егоров