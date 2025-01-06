Экспансия Китая и лидерство АвтоВАЗа: как завершает год авторынок Татарстана

Фото: Реальное время

Российские покупатели в 2024 году продолжали делать ставку на автомобили из Китая, оставив позади привычные предпочтения немецких, японских и корейских марок. Как отмечают эксперты, многие приобретали авто, стараясь «запрыгнуть в последний вагон» и успеть сделать это до введения утильсбора. При этом татарстанцы активно скупали машины даже в люксовом сегменте. С развитием необходимой инфраструктуры в Казани возросла и популярность электрокаров. Подробнее об этих и других тенденциях отрасли и прогнозе на 2025 год — в материале «Реального времени».

Продажи авто выросли наполовину

Рынок легковых автомобилей в республике за год заметно вырос. За 11 месяцев 2024-го было продано 70,5 тысячи автомобилей — это на 60% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщили «Реальному времени» в «Автостате». Китайские бренды уверенно лидируют, занимая 8 из 10 позиций в рейтинге самых популярных моделей. Однако лидером продаж по-прежнему остается АвтоВАЗ: Lada Granta практически втрое опережает ближайшего конкурента — Haval.

Интересно, что в этом рейтинге остается корейский Hyundai, хотя его продажи снизились. Не помогло даже возобновление производства на бывшем петербургском заводе, перешедшем в собственность российской компании «АРТ-Финанс». Теперь под брендом Solaris выпускаются модели, ранее производившиеся под марками Hyundai и Kia (Solaris HS и Solaris KRS — это бывшие Hyundai Solaris и Kia Rio соответственно, Solaris KRX — это Kia Rio X, а Solaris HC — Hyundai Creta). Внешне изменения минимальны (смена шильдиков), но комплектации автомобилей пересмотрены.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Наиболее впечатляющий рост показал китайский бренд Belgee, продажи которого увеличились в 94 раза, или на 9280%. Значительный рост также демонстрируют Jetour, Changan и Geely. Объемы продаж Haval, уже достаточно популярного в России и Татарстане бренда, удвоились.

Марка Продажи за 11 месяцев

2024 года, шт. За 11 месяцев

2023 года, шт. Рост, % Lada 23 369 17 000 37,5 Haval 8 593 4 288 100,4 Chery 6 862 4 055 69,2 Geely 5 696 2 190 160,1 Changan 4 552 1 090 317,6 Omoda 2 135 1 335 59,9 Exeed 1 743 1 434 21,5 Hyundai 1 639 1 929 -15 Jetour 1 445 190 660,5 Belgee 1 407 15 9280

Данные «Автостат Инфо»

В десятку самых популярных моделей вошли четыре модели Lada (Granta, Vesta, Niva Legend и Travel), в то время как остальные позиции заняли китайские автомобили. Lada Granta остается бестселлером, а продажи Lada Vesta вдвое уступают лидеру.

Модель Продажи за 11 месяцев

2024 года, шт. За 11 месяцев

2023 год, шт. Рост, % Lada Granta 11 705 11 410 2,6 Lada Vesta 5 852 1 647 255,3 Haval Jolion 4 297 2 294 87,3 Lada Niva Legend 2 777 1 836 51,3 Chery TIGGO 4 PRO 2 646 1 231 114,9 Chery TIGGO 7 PRO MAX 2 578 1 389 85,6 Lada Niva Travel 2 459 2 009 22,4 Geely Monjaro 1 943 609 219 Haval M6 1 774 411 331,6 OMODA C5 1 673 1 130 48,1

Данные «Автостат Инфо»



Продление программ льготного автокредитования и лизинга

Министерство промышленности и торговли России объявило о продолжении госпрограмм льготного автокредитования и автолизинга в 2025 году. На эти цели в федеральном бюджете заложено 63 млрд рублей: из них 36 млрд будут направлены на кредитование, а 27 млрд — на лизинг. Это решение призвано поддержать автомобильный рынок и стимулировать спрос на отечественные автомобили.

Общероссийский рынок автокредитования продемонстрировал значительный рост. В период с января по ноябрь 2024 года было выдано более 1,5 млн автокредитов, что на 67,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Сумма выданных кредитов составила 2,15 трлн рублей, что на 62,5% превышает показатель прошлого года.

Лидерами по количеству выданных автокредитов стали Москва (87,5 тыс.) и Московская область (83,5 тыс.). Татарстан занял третье место, опередив Ростовскую область (64,8 тыс.) и Краснодарский край (63,7 тыс.).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В Татарстане взлетели продажи люксовых авто

Российский рынок люксовых автомобилей вырос на 22% за 11 месяцев 2024 года, достигнув 499 проданных единиц. Пятый месяц подряд наблюдается положительная динамика, а в ноябре самым популярным брендом стал Rolls-Royce с 19 проданными автомобилями.

В Татарстане продажи выросли на 180% — с 5 до 18 автомобилей за 11 месяцев. Лидером продаж в регионе стала марка Bentley, а наиболее популярной моделью — Bentley Bentayga.

Марка Продажи за 11 месяцев

2024 года, шт. За 11 месяцев

2023 год, шт. Рост, % Bentley 6 3 100 Lamborghini 5 - - Rolls-Royce 3 1 200 Aston Martin - 1 -

Данные «Автостат Инфо»

В рейтинге самых покупаемых моделей Bentley Bentayga и Lamborghini Urus стали самыми востребованными у татарстанцев.

Модель Продажи за 11 месяцев

2024 года, шт. За 11 месяцев

2023 год, шт. Рост, % Bentley Bentayga 4 3 33,3 Lamborghini Urus 4 - - Rolls-Royce Cullinan 3 1 200 Lamborghini Huracan 1 - - Aston Martin DBS - 1 -

Данные «Автостат Инфо»

Реальное время / realnoevremya.ru

В 2025 году Lada e-Largus появится у дилеров

За 11 месяцев 2024 года продажи новых электромобилей в России выросли на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 16,3 тысячи единиц.

В Татарстане за этот период было продано 423 электромобиля, что незначительно меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Самыми популярными марками стали Zeekr, Faw, Volkswagen и BYD, а также Evolute. Среди моделей лидируют Zeekr 001, Zeekr X, Faw Bestune NAT, Volkswagen ID.4 и BYD Song.

Марка Продажи за 11 месяцев

2024 года, шт. 11 месяцев

2023 года, шт. Рост, % Zeekr 202 98 106,1 Faw 35 1 3400 Volkswagen 34 58 -41,4 BYD 22 11 100 Evolute 22 98 -77,6

Данные «Автостат Инфо»

АвтоВАЗ присоединился к продвижению электромобилей в России. На Петербургском международном экономическом форуме была представлена электрическая версия внедорожника Lada Niva, разработанная на базе серийной модели и использующая электрические компоненты от Lada e-Largus. АвтоВАЗ позиционирует e-Niva как опытный проект, направленный на развитие компетенций в области электромобилей. Серийное производство пока не планируется.

Параллельно с этим в сентябре началось производство Lada e-Largus, также в Ижевске. Запуск производства на заводе АвтоВАЗа в Ижевске посетили президент компании Максим Соколов и глава Удмуртии Александр Бречалов. Появление e-Largus у дилеров ожидается не ранее конца первого квартала 2025 года. Модель будет представлена в двух вариантах кузова: пассажирский универсал и коммерческий фургон. Ключевым вопросом остается цена, которая, по предварительным данным, с учетом госсубсидии составит от 2,99 млн рублей, а без субсидии — более 3,9 млн рублей.

— Производитель заявляет о высоком уровне локализации компонентов, что должно положительно сказаться на себестоимости производства, а с учетом государственной программы субсидирования Largus имеет потенциал стать весьма востребованным вариантом как для частных владельцев, так и для бизнеса, в частности, служб городской доставки, — сообщил «Реальному времени» эксперт «Авто.ру» Иван Ананьев.

Тем временем на вторичном рынке электромобилей лидируют Nissan (в частности, модель Leaf), Zeekr и Tesla.

Больше гибридов и меньше «китайцев»

Структура российского автомобильного рынка претерпела кардинальные изменения за последние три года. Доля глобальных брендов (Япония, Южная Корея, Европа), составлявшая 75% в 2020 году, сократилась до 10% в 2024 году. Сейчас рынок поделен между китайскими марками (59%) и российскими (31%).

Директор агентства «Автостат» Сергей Целиков, выделил шесть основных трендов, определяющих будущее отрасли:

доля китайских брендов больше расти не будет, но и доля глобальных («ушедших») марок продолжит снижаться; продажи электромобилей будут падать, их заменят гибриды; средняя цена вырастет, сейчас она уже превышает три миллиона рублей; вырастет доля SUV (большой рамный автомобиль с 6— или 8-цилиндровым двигателем), сейчас она составляет около 70% за счет роста продаж китайских моделей; импорт авто продолжит расти, а вот доля «альтернативного» будет падать из-за утильсбора; дилерские центры в стране будут трансформироваться, их пик уже пришелся на второй и третий кварталы 2023 года.

По прогнозам «Автостата», в 2024 году продажи новых легковых автомобилей в России достигнут 1,59 млн единиц, что на 50% больше, чем в 2023 году. Прогнозы на 2025 год варьируются: базовый сценарий предполагает снижение продаж на 10% (до 1,43 млн автомобилей), пессимистичный — на 20% (до 1,27 млн), а оптимистичный — сохранение уровня 2024 года (1,59 млн).



Реальное время / realnoevremya.ru

Руслан Абдулнасыров, владелец и гендиректор федеральной сети автоцентров по продаже авто с пробегом «Автосеть.РФ» и группы компаний «Апельсин», считает, что итоги года для авторитейла нельзя назвать ни плохими, ни выдающимися. Большинство компаний, по его словам, завершают год с положительными финансовыми результатами, хотя результаты разнятся, однако есть повод для беспокойства:

— В последние полтора месяца года — ноябрь и декабрь — мы наблюдали негативные тенденции: повышение ключевой ставки увеличило стоимость оборотного капитала, а снижение покупательской способности обусловлено высокими ставками автокредитов до 30%. Покупатели тщательно взвешивают все расходы, связанные с содержанием автомобиля: страховка, топливо и т.д., где переплата за 2,5 года может достигать 100%. Поэтому люди откладывают покупку новых автомобилей, предпочитая подержанные, в надежде на улучшение ситуации в ближайшем будущем.

По его словам, главная тенденция года — стремительный рост продаж отечественных автомобилей, и это вполне ожидаемо. Лидерами, как и в прошлом году, остались Chery, Haval и Geely: «Интересно, что представители китайских брендов среднего сегмента уже обращаются к лидерам за опытом, изучая их взаимодействие с дилерскими сетями. Пока неясно, приведет ли это к конкретным изменениям в их стратегии, но сам факт такого интереса заслуживает внимания».

— Что касается возвращения ушедших автомобильных брендов, это решает только президент страны Владимир Путин. Не так давно, на бизнес-форуме, ему задали этот вопрос. Он ответил, что все зависит от геополитической ситуации, от страны-производителя и ее позиции по отношению к России. Так что решение за президентом, — добавил он.

Интересно, что представители китайских брендов среднего сегмента уже обращаются к лидерам за опытом, изучая их взаимодействие с дилерскими сетями. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Содержание автомобиля для россиянина будет доступным, считает эксперт. Если кто-то не сможет оплачивать ремонт в сервисе, всегда можно купить инструменты и обслуживать машину самостоятельно. «А покупательская способность — это ключевой фактор, зависящий от множества вещей, например от макроэкономической ситуации в стране. Честно говоря, я даже не представляю, как можно составить полную картину, пока мы все в ожидании. Ждем заявлений Центробанка, только потом принимаем свои решения», — пояснил Абдулнасыров.

Когда объявили об утильсборе, многие, кто планировал купить машину, по его словам, поспешили сделать это до повышения цен. После введения сбора автомобили подорожали, хотя и не резко, а постепенно. «Это сильно влияет на покупательскую способность: машины дорожают, ставка по кредитам высокая. Поэтому в автомобильной отрасли дела обстоят не лучшим образом последние полтора-два месяца», — заключил спикер.



— Ключевыми факторами, влияющими на состояние авторынка в стране и регионе, являются увеличение утилизационного сбора с 1 октября 2024 года, что уже привело к росту цен на новые автомобили большинства брендов, а также повышение ключевой ставки, в результате которого значительно возросла стоимость автокредитов для покупателей, — согласен с ним Алексей Караулов, директор по продажам новых автомобилей ГК «ТрансТехСервис».

По его словам, это привело к тому, что продажи ноября серьезно просели по сравнению с октябрем — на 29%. А реальные продажи октября уже были ниже сентябрьских. Рост ключевой ставки также повысил стоимость кредитных ресурсов для дилерских предприятий и серьезно увеличил нагрузку на обслуживание оборотного капитала, особенно у тех игроков, кто работал на заемных средствах — а это бОльшая часть отрасли, пояснил эксперт. Авторынок, по его мнению, вступил в фазу стагнации, выход из которой возможен только при возвращении ключевой ставки на уровень не выше 16-18%, т. е. не ранее второй половины 2025 года.

— В новых условиях авторынка наиболее выигрышно себя чувствуют бренды российского производства, это LADA и «Москвич», которые не затронуты ростом ставок утильсбора и могут себе позволить сдерживать рост цен на свои модели, а также бренд Haval, ключевые модели которого производятся на сборочных мощностях в России. Другой адаптации сегодня быть просто не может, выход и путь для всех игроков один — локализация производства в России, — считает Караулов.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

По его словам, обострение конкуренции между дистрибьюторами в стране неизбежно будет толкать их на задействование свободных сборочных мощностей на заводах в Калуге, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Калининграде и других городах. Что касается прогноза на 2025 год, при оптимистичном сценарии, по мнению эксперта, рынок будет близок к уровню 2024 года — 1,5 млн автомобилей. «Базовым я бы назвал прогноз в 1,3 млн новых автомобилей, а пессимистичный — это до 1 млн. Содержание автомобиля остается доступным, а вот доступность самого автомобиля — это в первую очередь вопрос ключевой ставки и стоимости розничного автокредитования», — пояснил собеседник издания.



— 2024 год для автомобильного рынка был сложным, но интересным. Рынок двигался в разных направлениях: от умеренного роста в начале года до взлета продаж осенью на фоне новостей о росте цен и повышении утильсбора. По данным аналитиков, продажи в 2024 году выросли на 60%. Заметно укрепились китайские марки на российском и татарстанском автомобильных рынках, что позволило сформировать новый для рынка портфель, состоящий из более 50 брендов, — сообщила Рита Халилова, директор по продажам ГК «Кан Авто».

Что касается основных тенденций и изменений, клиент в массовом сегменте брендов начинает привыкать к «китайцу», продолжила мысль эксперт. Многие татарстанские и российские автолюбители стали пересматривать свои решения в пользу брендов Поднебесной. Китайские автопроизводители быстро учатся, адаптируют комплектации, опции и оперативно выпускают новые модели. Лидерами, по словам спикера, можно назвать такие марки, как Haval, Chery и Geely.

— Доля глобальных («ушедших») брендов на российском рынке продолжает снижаться, а китайских — больше не будет расти. Судьба «ушедших» брендов зависит от множества факторов, включая геополитическую ситуацию, экономическую обстановку и стратегические решения самих компаний. Прогноз развития отечественного автопроизводства будет зависеть от его способности адаптироваться к изменениям на рынке, внедрять новые технологии и конкурировать с иностранными производителями, — считает Рита Халилова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для успешного развития отечественного автопроизводства она считает необходимым учитывать потребности и предпочтения потребителей, а также активно сотрудничать с государственными органами и другими участниками рынка. В целом российские автопроизводители, по ее словам, могут продолжать разрабатывать и выпускать новые модели автомобилей, адаптированные к местным условиям эксплуатации и потребностям рынка. При этом повышение утильсбора осенью 2024 года привело к повышению цен, что негативно сказалось на спросе. Высокие ставки по кредитам резко ограничили круг покупателей среди россиян, что показывает снижение покупательской способности и доступности содержания автомобиля для российского потребителя.

— Основным фактором влияния на рынок сейчас является стоимость финансирования и ключевая ставка. Кроме этого, ослабление рубля может привести к росту цен на автомобили, а индексация утильсбора прогнозирует снижение продаж в начале 2025 года. В базовом прогнозе продажи новых легковых автомобилей упадут на 10% по сравнению с 2024 годом и составят 1,43 млн автомобилей. Легкий коммерческий транспорт завершит год с результатом 118 тысяч проданных машин (+5%), а грузовиков будет реализовано 117 тысяч штук (-6%), — добавила эксперт.

