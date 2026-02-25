Алиханов: в кабмин внесли полный список локализованных авто для такси

В Минпромторге подчеркивают, что итоговый перечень не является статичным

Фото: Динар Фатыхов

Минпромторг России направил в правительство итоговый перечень локализованных автомобилей, которые будут разрешены для использования в такси. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Антон Алиханов в кулуарах Форума будущих технологий, пишет «Российская газета».

По словам министра, документ уже внесен на рассмотрение, и в ближайшее время ожидается его утверждение. В обновленный список вошел бренд Haval — автомобили этой марки производятся на территории России.

Напомним, что первоначальный перечень машин, соответствующих требованиям закона о локализации такси, Минпромторг обнародовал в начале октября 2025 года. В него вошли более 20 моделей от шести отечественных брендов: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Позднее в ведомстве анонсировали расширение списка до 1 марта 2026 года. Планируется включить модели брендов Haval и Tenet, а также автомобили, выпускаемые на калининградском «Автоторе».

В Минпромторге подчеркивают, что итоговый перечень не является статичным — он будет дополняться по мере того, как автопроизводители выполнят условия по локализации производства и специальные инвестиционные контракты (СПИК).

Рената Валеева