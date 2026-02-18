В Казани зафиксированы пробки на уровне 10 баллов
Серьезные заторы отмечаются на проспектах Победы и Ямашева и улицах Академика Арбузова и Журналистов
В Казани зафиксированы пробки на уровне 10 баллов. По данным сервиса «Яндекс Карты», наиболее серьезные заторы наблюдаются в центре города.
Движение практически парализовано на проспекте Победы, проспекте Ямашева, а также на улицах Академика Арбузова и Журналистов.
