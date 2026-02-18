Новости общества

16:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани зафиксированы пробки на уровне 10 баллов

18:31, 18.02.2026

Серьезные заторы отмечаются на проспектах Победы и Ямашева и улицах Академика Арбузова и Журналистов

В Казани зафиксированы пробки на уровне 10 баллов
Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

В Казани зафиксированы пробки на уровне 10 баллов. По данным сервиса «Яндекс Карты», наиболее серьезные заторы наблюдаются в центре города.

Движение практически парализовано на проспекте Победы, проспекте Ямашева, а также на улицах Академика Арбузова и Журналистов.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоАвто Татарстан

Новости партнеров

Читайте также