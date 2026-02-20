Названа стоимость самых дорогих госномеров на автомобиль в России
16 номерных знаков стоят дороже 2 млрд рублей
В России продается 16 государственных номерных знаков стоимостью более 2,1 млрд рублей. Один из них продается уже четвертый год, остальные — один — два года, пишет РИА «Новости».
Отмечается, что коды регионов на автономерах разные: Москва, Адыгея, Красноярский край и Дагестан. Причем продавец самостоятельно выставляет цену на госномер на машину.
Напомним, что в России законно продать и купить госномер на автомобиль нельзя.
