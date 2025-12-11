Дмитрий Кулагин пополнил список рекордсменов Единой лиги ВТБ по передачам

На его счету 1000 результативных пасов

Фото: Динар Фатыхов

Капитан баскетбольного клуба УНИКС Дмитрий Кулагин достиг знакового рубежа в карьере: в матче против «Пари Нижний Новгород» (100:69) он совершил тысячную результативную передачу в турнирах Единой лиги ВТБ.

Историческое событие произошло в рамках победной для УНИКСа встречи. Чтобы набрать тысячу передач, спортсмену потребовалось провести 357 игр в чемпионате. Кулагин стал третьим баскетболистом в истории лиги, кому покорилась эта внушительная отметка. До него подобного результата добились лишь двое: Алексей Швед, на счету которого 1518 передач, и Дмитрий Хвостов с показателем 1214 передач.

Ранее, в феврале текущего года, Кулагин достиг отметки в 2500 очков в Единой лиге ВТБ.

Наталья Жирнова