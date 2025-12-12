Российские спортсмены вновь получат доступ к официальным матчам FIVB

Допуск согласован исполкомом FIVB, молодые игроки смогут представлять свою страну официально

Фото: Динар Фатыхов

Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение допустить российские и белорусские молодежные команды к участию в соревнованиях начиная с января 2026 года. Об этом сообщает Всероссийская федерация волейбола.

Это решение последовало за рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК), который ранее предложил международным спортивным организациям вернуть молодых российских и белорусских атлетов на международные соревнования, разрешив выступать под национальными флагами и исполнять национальные гимны.

Ариана Ранцева