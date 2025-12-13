Татарстанцы Степанова и Ардашев выиграли спринт на этапе в Чусовом
Лыжники из сборной Татарстана стали победителями в спринтерских гонках на этапе Кубка России
Татарстанские лыжники первенствовали на спринтерских гонках у мужчин и женщин на этапе Кубка России в Чусовом.
В мужском спринте победу одержал Сергей Ардашев. Татарстанец опередил своего товарища по татарстанской сборной Сергея Волкова на +0.47 секунды. Тройку лучших замкнул Данила Карпасюк из Челябинской области. Олимпийский чемпион Александр Большунов не смог пробиться в финал гонки.
У женщин победила Вероника Степанова, опередив ближайшую соперницу на +2,04 секунды. Второй стала Алена Баранова (Ленинградская область), третьей финишировала Юлия Ступак (Республика Коми).
Спринтерские гонки прошли в свободном стиле. В воскресенье, 14 декабря, в рамках этапа Кубка России в Чусовом состоятся женская и мужская гонки преследования.
Ардашев после победы в спринте укрепил свое лидерство в общем зачете турнира. Напомним, татарстанскому лыжнику отказали в получении нейтрального статуса.
