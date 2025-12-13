Капитан «Рубина» составил символическую сборную первой части чемпионата

Иванов не включил игроков «Рубина» в число лучших по итогам летне-осеннего отрезка сезона

Фото: Артем Дергунов

Капитан «Рубина» Олег Иванов составил свою символическую сборную первой части чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). В список лучших игроков не вошли футболисты казанского клуба.

Символическая сборная чемпионата по версии Иванова: Бориско — Мойзес, Дивеев, Диего Коста, Мантуан — Кисляк, Дуглас Аугусто, Педро, Сперцян, Виктор Са — Кордоба.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме этого, Иванов назвал главного фаворита чемпионата — «Краснодар». Также в числе претендентов на чемпионство капитан «Рубина» упомянул ЦСКА и «Зенит». А «Локомотиву», по его мнению, необходимо сохранить Дмитрия Баринова, чтобы бороться за золотые медали.

«Рубин» после первой части чемпионата занимает седьмое место с отставанием от лидирующего «Краснодара» на 17 очков.

Зульфат Шафигуллин