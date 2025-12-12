Долганов из «Нефтехимика» оказался на 2—3-х местах рейтинга голкиперов КХЛ по количеству побед
Вратарь «Ак Барса» Амир Билялов занял 5–6‑ю строчку списка
Вратари двух татарстанских хоккейных клубов заняли высокие позиции в рейтинге лучших голкиперов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по количеству побед в сезоне.
Голкипер хоккейного клуба «Нефтехимик» Тимур Долганов расположился на 2—3‑м месте общекомандного рейтинга с 16-ю победами в 20 играх. Вратарь «Ак Барса» Амир Билялов занял 5—6‑ю строчку списка с 14 победами в 26 играх сезона. Примечательно, что у Долганова 1 «сухарь» за сезон, а у Билялова — 2.
