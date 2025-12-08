Баскетболист Эдвардс покинул саратовский «Автодор» из-за атак дронов на регион

«Я не могу рисковать своей жизнью, у меня есть сын», — заявил Терренс

Американский баскетболист Терренс Эдвардс не вернулся в расположение «Автодора» из Саратовской области после краткосрочной поездки в США и принял решение покинуть Россию по личным причинам, сообщило РИА «Новости».

Контракт с «Автодором» был подписан в январе до конца сезона-2025/26. Ранее Эдвардс выступал за Louisville Cardinals в NCAA. В четверг стало известно, что он уведомил команду о нежелании возвращаться в Россию.

Основанием для ухода стали личные обстоятельства, связанные с руководством клуба. Он не стал приводить детали в целях конфиденциальности.

— К тому же Саратов часто становился целью атак дронов. По всем ночам включались сирены, я так и не смог приспособиться к такому. Я не могу рисковать своей жизнью, у меня есть сын, поэтому я решил уйти, — сообщил Эдвардс.

В Единой лиге ВТБ Эдвардс провел 13 матчей, набирая в среднем 16,3 очка за игру.

О его отъезде стало известно 4 декабря: в телеграм-канале клуба сообщили, что игрок не вернулся в расположение команды после краткосрочной поездки в США и сообщил об отсутствии желания продолжать выступления в России.

Сегодня над Саратовской областью за ночь сбили 12 украинских БПЛА.



Рената Валеева