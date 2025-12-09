КХЛ отложила возвращение драфта юниоров

Об этом сообщил президент лиги Алексей Морозов

Фото: Динар Фатыхов

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) временно отказалась от возобновления ярмарки (драфта) игроков‑юниоров. Об этом сообщил президент КХЛ Алексей Морозов в беседе с журналистами, передает ТАСС.

По словам Морозова, решение связано с переосмыслением концепции: драфт выпускников хоккейных школ логичнее проводить в рамках Молодежной хоккейной лиги. В КХЛ же приоритет отдан другому направлению — организации перемещений молодых игроков внутри лиги.

Напомним, что последний драфт юниоров состоялся в 2017 году. Ранее, в марте, член рабочей группы проекта Кирилл Фастовский в комментарии для ТАСС допускал, что ближайшая ярмарка игроков могла бы включать от трех до пяти раундов.

Наталья Жирнова