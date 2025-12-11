Российский вратарь ПСЖ сыграл второй «сухой» матч подряд

Это всего вторая игра Матвея Сафонова в текущем сезоне

Фото: Динар Фатыхов

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов второй матч подряд оставил свои ворота в неприкосновенности. Голкипер отразил все удары соперника в игре с испанским «Атлетиком» (0:0) в рамках группового раунда Лиги чемпионов.

Этот матч стал лишь вторым для Сафонова в текущем сезоне. Дебют россиянина случился на минувших выходных — в чемпионате Франции ПСЖ разгромил «Ренн» со счетом 5:0.

Всего по воротам Сафонова футболисты «Атлетика» нанесли за весь матч два удара в створ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Все остальные игры за парижан в воротах выступал Люка Шевалье, который сейчас травмирован.

Матвей Сафонов играет за ПСЖ с лета 2024 года, перейдя из российского «Краснодара». Его пятилетний контракт с парижанами рассчитан до конца сезона-2028/2029.

ПСЖ является действующим обладателем кубка Лиги чемпионов и чемпионата Франции.

Зульфат Шафигуллин