Российский вратарь ПСЖ сыграл второй «сухой» матч подряд
Это всего вторая игра Матвея Сафонова в текущем сезоне
Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов второй матч подряд оставил свои ворота в неприкосновенности. Голкипер отразил все удары соперника в игре с испанским «Атлетиком» (0:0) в рамках группового раунда Лиги чемпионов.
Этот матч стал лишь вторым для Сафонова в текущем сезоне. Дебют россиянина случился на минувших выходных — в чемпионате Франции ПСЖ разгромил «Ренн» со счетом 5:0.
Всего по воротам Сафонова футболисты «Атлетика» нанесли за весь матч два удара в створ.
Все остальные игры за парижан в воротах выступал Люка Шевалье, который сейчас травмирован.
Матвей Сафонов играет за ПСЖ с лета 2024 года, перейдя из российского «Краснодара». Его пятилетний контракт с парижанами рассчитан до конца сезона-2028/2029.
ПСЖ является действующим обладателем кубка Лиги чемпионов и чемпионата Франции.
